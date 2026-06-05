Calciomercato Roma, dalla Spagna: Icardi potrebbe tornare in Serie A, ci sono anche i giallorossi

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere lontano dal Galatasaray, nonostante ci sia anche in partenza Osimhen. E dalla Spagna spingono per questa soluzione. Sul sito in questione si leggono tre squadre italiane che potrebbero essere interessate al giocatore: oltre alla Juventus (in cerca di un centravanti dopo l'addio di Vlahovic) e Milan, viene messo nero su bianco che anche la Roma potrebbe essere interessata al giocatore argentino: "Sembra una strada particolarmente logica" si legge.

(fichajes.net)