Calciomercato Roma, asse privilegiato col Marsiglia: c'è anche Paixao

Non solo Greenwood, la Roma che ha un asse privilegiato col Marsiglia (visti i numerosi affari sia in entrata che in uscita negli ultimi anni: Vaz, Veretout, Strootman) potrebbe anche pensare a Igor Paixao, già accostato ai giallorossi nel corso di alcune sessioni di mercato. Da almeno due anni da Trigoria pensano al brasiliano classe 2000 ex Feyenoord. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, non è del tutto da escludere un nuovo ritorno di fiamma anche in questa estate. Un profilo da seguire.

(gasport)