Calciomercato, la Fiorentina vuole Volpato: il Sassuolo chiede 15 milioni. La Roma ha il 15% sulla rivendita

La Roma potrebbe incassare dalla cessione di Volpato. Sì, nel momento in cui il giocatore è stato ceduto al Sassuolo, il club giallorosso si è tenuto una percentuale del 15% sulla futura rivendita. Ci starebbe pensando la Fiorentina alle prestazioni dell'esterno offensivo, con Grosso (ormai prossimo all'annuncio) che vuole uno dei suoi pupilli allenati in neroverde e che gli hanno permesso di fare un grandissimo campionato. Si parla di 15 milioni di euro di valutazione da parte degli emiliani e se tutto dovesse andare in questo modo la Roma potrebbe incassare 2,25 milioni da questa cessione.

(Corsport)