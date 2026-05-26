Calciomercato Roma: l'Inter chiede 20/25 milioni per Frattesi. Juventus alla finestra

Il futuro di Davide Frattesi è ancora da decifrare, ma il centrocampista non sembra rientrare nei piani dell'Inter e in estate potrebbe cambiare squadra. L'allenatore Cristian Chivu lo ha utilizzato con il contagocce in questa stagione e non si opporrebbe all'eventuale cessione, motivo per cui potrebbe riaprirsi la pista che porta alla Juventus. La società bianconera è da tempo interessata a Frattesi ( accostato anche alla Roma come contropartita tecnica nell'affare legato a Manu Koné ) e la Beneamata lo valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro.

(calciomercato.it)