Calciomercato Roma, Koné è la prima scelta dell'Inter: offerti Frattesi e Carlos Augusto in cambio. Monitorato anche Celik, seguito anche dalla Juve

La Roma si appresta a prendere alcune scelte definitive sui suoi giocatori. Per quanto riguarda le operazioni di mercato, secondo quanto riferito da Eleonora Trotta, si registrano movimenti attorno a Zeki Celik. Il terzino turco, che ha ribadito la propria disponibilità a rimanere in giallorosso, ha ricevuto richieste di informazioni dall'estero, oltre a un timido sondaggio dell'Inter e al monitoraggio della Juventus sullo sfondo. Sull'asse milanese si valuta anche il futuro di Manu Koné, ritenuto la primissima scelta dal tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, per rinforzare il proprio centrocampo. Per arrivare al mediano francese, dopo Davide Frattesi, i nerazzurri hanno offerto alla Roma il cartellino di Carlos Augusto. L'esterno sinistro brasiliano ha bloccato da tempo il rinnovo con l'Inter proprio per valutare l'opzione giallorossa, caldeggiata anche nei recenti colloqui tra la dirigenza capitolina e l'entourage di Riso.

Sul fronte contratti, proseguono i colloqui per il rinnovo di Paulo Dybala. La Roma ha formulato un'offerta con una base fissa da circa 2,5 milioni di euro a stagione, a cui andrebbero ad aggiungersi consistenti premi e bonus. Sebbene le cifre siano inferiori alle richieste iniziali dell'argentino, la proposta resta importante e novità sostanziali sono attese a partire da lunedì, mentre il Boca Juniors resta spettatore interessato. Nel frattempo, Massara ha portato avanti i contatti con l'agente Beppe Riso per i rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante (in attesa delle firme insieme a Lorenzo Pellegrini) e per le posizioni di Baldanzi e Venturino.



