Calciomercato Roma: il Tottenham di De Zerbi pensa a Dybala

Paulo Dybala aspetta di capire il suo futuro. Il rinnovo di contratto dell'argentino con i giallorossi sembra vicino, con le parti che stanno cercando di definire l'accordo per prolungare l'esperienza giallorossa del numero 21 per un altro anno. La fumata bianca, però, non è ancora arrivata e le ultime eccellenti prestazioni del campione del mondo argentino non sono passate inosservate anche all'estero.

Come riportato dal quotidiano, infatti, in Inghilterra si parla di un interessamento del Tottenham guidato da Roberto De Zerbi per Paulo Dybala. La priorità di Dybala resta chiaramente la Roma e l'accordo è vicino, ma anche all'estero monitorano la situazione dell'argentino.

(gasport)