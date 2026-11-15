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Hermoso e Gollini vicini al rinnovo. Attesa per Dybala e Pellegrini

Mercato
di R.P.
Paulo Dybala
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Secondo le informazioni riportate dal sito, Mario Hermoso e Pierluigi Gollini sarebbero vicini al rinnovo contrattuale con la Roma. Sul tavolo, per il difensore spagnolo, c'è una possibile intesa fino al 2029 e le parti sarebbero vicine alla fumata bianca. Il portiere, invece, avrebbe convinto il club: ha fatto bene nella sostituzione di Svilar quindi ci potrebbe essere la firma sul rinnovo.
Un discorso diverso invece andrà fatto per Dybala e Pellegrini: entrambi hanno firmato per un solo anno e la Roma si prenderà tutto il tempo possibile nel corso dell'annata per capire se è il caso o meno di andare avanti insieme.
(Tuttomercatoweb)
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