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Hermoso si allena in palestra: "Cosa mi mantiene in movimento"

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di R.P.
Hermoso (1)
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Non si ferma Mario Hermoso. In un post apparso sui propri profili social il difensore della Roma ha mostrato il suo allenamento in palestra.
Lo spagnolo in questo avvio di stagione è stato uno dei migliori della Roma. Prestazioni superbe in fase difensiva e anche qualche gol che non fa mai male. 

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