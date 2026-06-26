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Calciomercato Roma, su Alajbegovic c'è anche il Milan. Ibrahimovic stregato: "Un diciottenne ai Mondiali che gioca come fosse il padrone dello stadio"

Mercato
di G.M.
venerdì, 26 giugno 2026 alle 17:54
kerim alajbegovic
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Il talentino bosniaco Kerim Alajbegovic ha stregato Ibrahimovic. E anche il Milan, quindi, si sarebbe iscritta alla corsa all'esterno offensivo per il quale, la Roma, ha messo gli occhi addosso da un po' di tempo.
Fino al momento non c'è stato nessun passo avanti nella possibile operazione, e il Milan inoltre è indietro perché sta cercando proprio in queste ore di aggiustare l'organigramma societario. In ogni caso, Ibra, rimasto dentro al club, è rimasto colpito dall'atteggiamento tattico, ma anche dalle qualità tecniche, che Alajbegovic ha mostrato nel corso del Mondiale. Zlatan è infatti lì perché è commentatore. In ogni caso, il Bayer Leverkusen proprietario del cartellino non sembra volersene privare a cuore leggero.
(Tuttomercatoweb)
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L'incoronazione ufficiale del talento bosniaco classe 2007, seguito con interesse in Serie A anche da Roma e Atalanta, è arrivata direttamente dallo svedese. Zlatan Ibrahimović ha commentato il gol siglato dal giocatore della Bosnia contro il Qatar: "La conclusione è stata bellissima, sì. La tecnica era perfetta, sì. Ma ciò che mi ha colpito è stata la fiducia prima del gol. Il modo in cui ha chiesto il pallone, il modo in cui ha fiutato il momento. I grandi giocatori non aspettano le occasioni. Le creano. Tutti parlano del gol, ma per me il gol non è la cosa più grande. La cosa più sorprendente è il suo coraggio. Un diciottenne ai Mondiali, sotto pressione, con milioni di persone che lo guardano, gioca come se fosse il padrone dello stadio. Questo è raro. Molti giovani giocatori hanno talento. Il talento è ovunque. Ma il talento senza personalità non serve a nulla. Quando ho guardato Kerim, non ho visto un giovane giocatore che sperava di fare una buona partita. Ho visto un giocatore che credeva di essere il migliore in campo. La gente dirà che questo è l'inizio della sua carriera. Forse. Ma se mantiene questa mentalità, questo gol sarà ricordato come il momento in cui il calcio ha realizzato chi è Kerim Alajbegovic. I Mondiali sono il luogo dove nascono le stelle. Oggi, una nuova si è presentata".
(tuttomercatoweb.com)
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