Calciomercato Roma, Romano al Cagliari: visite a Villa Stuart, tentativo di inserimento in extremis del Sassuolo (VIDEO)

Si muove il mercato in uscita della Roma. Questa mattina alle 10:30, presso la clinica di Villa Stuart, il centrocampista Alessandro Romano si è sottoposto alle visite mediche di rito con il Cagliari, passaggio propedeutico alla firma sul contratto.

L'operazione è stata strutturata attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto definitivo. Come riportato da Filippo Biafora, questa specifica modalità contrattuale consentirà alla Roma, in base ai regolamenti vigenti della UEFA, di contabilizzare l'intera plusvalenza all'interno del bilancio corrente entro la scadenza del 30 giugno. La trattativa si è conclusa felicemente per il club sardo nonostante un tentativo di inserimento in extremis effettuato dal Sassuolo, che ha provato invano a dirottare il calciatore prima delle visite.

Nel video, pubblicato dal giornalista Gianluca Di Marzio, l'arrivo di Romano alla clinica di Villa Stuart per iniziare le visite mediche.