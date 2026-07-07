Calciomercato Roma, rimane l'attenzione per Kessié

Libero dopo aver lasciato l'Arabia Saudita, il profilo di Kessié interessa, secondo il giornale, soprattutto alla Juventus. Tant'è che Carnevali ha fatto una prima offerta: 5 milioni di euro all'anno di ingaggio per il centrocampista. Al momento la richiesta è di 8 milioni.

Non ha ancora detto sì Kessié alla Juventus, anche perché ci sarebbe l'interesse della Roma con Gasperini in prima fila e anche dell'Atalanta, che hanno iniziato a fare dei sondaggi per capire se ci sono i margini per intavolare una trattativa.

D'altronde, in una recente intervista, Kessié ha fatto capire di voler tornare in Italia. Sullo sfondo rimane anche il Napoli.

(La Stampa)