Calciomercato Roma: possibile ritorno in Spagna per Kumbulla. Tre club seguono il difensore

Marash Kumbulla non rientra nel progetto della Roma di Gian Piero Gasperini. Il difensore, che nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito prima all'Espanyol e poi al Maiorca, è tornato nella Capitale ma non si sta allenando a Trigoria con il resto del gruppo. Per il club giallorosso il classe 2000 fa parte della lista degli esuberi e la dirigenza lavora per trovargli una sistemazione.

Come riportato da Matteo Moretto, il difensore ex Hellas Verona, piace ad alcuni club spagnoli: Rayo Vallecano, Levante ed Elche sono sulle sue tracce e hanno effettuato alcuni sondaggi. Ne la Liga, Kumbulla ha vissuto un'ottima stagione con la maglia dell'Espanyol, mentre nell'ultimo campionato con il Maiorca ha trovato poco spazio anche a causa di alcuni infortuni.