Calciomercato Roma: Molina non è un obiettivo dei giallorossi

La Roma dovrà necessariamente acquistare dal mercato un laterale di destra. Con l'approdo di Celik alla Juventus, anche Gasperini in conferenza stampa è stato chiaro: arriverà un sostituto. Nel corso delle settimane, il nome di Molina è stato più volte accostato ai giallorossi.

Tuttavia, come riportato da Alfredo Pedullà, il laterale argentino di proprietà del Real Madrid, nonostante abbia avuto diversi sondaggi anche dalla Serie A, non è un obiettivo della Roma.