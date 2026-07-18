Calciomercato Roma: Molina non è un obiettivo dei giallorossi

#Molina ha avuto diversi sondaggi anche dall’Italia, ma non è un obiettivo #Roma (come #Dodo) https://t.co/6S2khBmidB— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 18, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
C'è sempre più voglia di Roma. La campagna abbonamenti prosegue a gonfie vele, con numeri impressionanti. Nella giornata di oggi è stata superata la quota di 30mila tessere staccate per la stagione 20...
Svolta nella trattativa Roma-Summerville: il club capitolino ha presentato un'offerta al West Ham da 46 milioni di euro e come riportato da Gianluca Di Marzio il giocatore ha aperto alla destinazione....
Ieri Falcao ha trascorso la serata in un ristorante a Trastevere. Ad un certo punto due cantanti presenti nel locale hanno intonato “Grazie Roma” davanti al brasiliano, accompagnato da sua moglie. Il...
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