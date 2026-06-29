Calciomercato Roma, l'Atletico si tira fuori per Greenwood

Mason Greenwood tiene banco. Il suo profilo piace come sappiamo a Gasperini ma non solo: sul giocatore ci sarebbero anche le attenzioni di Juventus e Fenerbahce.

Si è parlato anche di un interesse dell'Atletico Madrid: la questione dentro i Colchoneros è aperta per un motivo semplice. Alvarez ha detto a chiare lettere di voler andare via e quindi si aspettano tutti un'offerta e nel frattempo l'Atletico starebbe cercando di capire chi potrebbe essere il sostituto.

Non sarà il giocatore inglese: il sito in questione sottolinea come il giocatore ormai sia soprattutto vicino alla Roma, anche se non toglie speranze ai due club citati prima. Insomma, gli spagnoli hanno capito che per Greenwood si è in ritardo.

(ElgolDigital)