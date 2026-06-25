Calciomercato Roma, interesse per Kolo Muani: ma la Juventus ha trovato l'accordo col giocatore

Anche la Roma sarebbe interessata alle prestazioni di Kolo Muani. L'attaccante passato al Tottenham la scorsa stagione ma anche di proprietà del PSG, è tornato in Francia, ma non ci giocherà per molto tempo.

La Juve lo rivorrebbe e, secondo le informazioni del giornalista, anche avrebbe sondato il terreno. Dei colloqui sarebbero stati tenuti con il club giallorosso ma sarebbero stati bloccati per alcuni problemi non meglio specificati. Sull'attaccante francese rimane vivo l'interesse bianconero ma anche di alcuni club turchi. La situazione, quindi, pare subito complicata. Tant'è che un aggiornamento è arrivato poco fa: i bianconeri hanno trovato l'accordo con il giocatore.

A confermare il tutto, vale a dire che la Juventus ha fatto un grosso passo in avanti, ci ha pensato Gianluca Di Marzio.