Calciomercato Roma: il rinnovo di Pellegrini è in stand-by. La dirigenza ora ha altre priorità

La trattativa per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini vive una fase di stallo. Il contratto del numero 7 con i giallorossi scadrà il 30 giugno, e nonostante il suo arrivo a Trigoria nella giornata di lunedì, la situazione legata al rinnovo non sembra essersi ancora sbloccata.

Come riportato su X da Checco Oddo Casano, non è in programma nessun vertice tra le parti per finalizzare l'accordo. La dirigenza, in questo momento, è concentrata su altre priorità e quindi è altamente probabile che la trattativa possa riprendere dal 1 luglio.