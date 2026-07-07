Calciomercato Roma, Favasuli verso il Cagliari

Accostato alla Roma soprattutto nei primi giorni di questa sessione di mercato, l'esterno destro del Catanzaro Favasuli, protagonista della squadra di Aquilani e cercato pure dal Sassuolo nuova squadra dell'ex centrocampista della Roma, starebbe prendendo una direzione ben precisa.

Stando a quanto riportato dal giornale in edicola oggi, il calabrese viaggia verso il Cagliari. La Roma, come detto, lo aveva messo nel mirino ma non ha mai affondato il colpo. E da un po' di tempo è diventata una pista fredda. Ci hanno pensato gli isolani a riscaldarla.

(TuttoSport)