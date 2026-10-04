Calciomercato Roma, Endrick: giallorossi e Milan restano alla finestra per gennaio

Nuove anticipazioni sull’abbigliamento della Roma per la stagione 2026/27. Il portale specializzato ha diffuso le immagini della collezione Adidas Equipment (EQT) dedicata al club giallorosso e ispira...
Giornata speciale per Matías Soulé, che ha realizzato il sogno di vestire la maglia della Nazionale argentina. Al termine della partita ha raccontato tutta la propria emozione, sottolineando anche la...
Gennaro Gattuso parla di Gian Piero Gasperini dal palco del Festival dello Sport di Trento, manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport. L’allenatore della Lazio ha raccontato il rapporto co...
Un incontro dal sapore giallorosso per Manu Koné. Il centrocampista della Roma ha pubblicato tra le storie del proprio profilo instagram una foto insieme a Claudio Ranieri. I due si sono ritrovati in...
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