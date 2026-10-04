Calciomercato Roma, Endrick: giallorossi e Milan restano alla finestra per gennaio

Torna d’attualità il nome di Endrick in casa Roma. Nel corso dell’ultimo aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro dell’attaccante del Real Madrid, seguito anche dal Milan in vista del mercato di gennaio. Il brasiliano finora ha trovato pochissimo spazio e potrebbe quindi valutare una partenza nei prossimi mesi.

Moretto ha ricostruito anche quanto accaduto durante l’estate: il Milan aveva raggiunto una base d’accordo con il giocatore, che aveva ricevuto anche una proposta dalla Roma. A bloccare la possibile partenza era stato José Mourinho, intenzionato a trattenere Endrick a Madrid. Una situazione che ora potrebbe cambiare proprio a causa dello scarso minutaggio del brasiliano.

In vista di gennaio, Roma e Milan restano interessate e il giocatore avrebbe dato apertura a entrambe le destinazioni. Un elemento da tenere in considerazione per i rossoneri è inoltre l’ottimo rapporto tra l’agenzia che cura gli interessi di Endrick e Gerry Cardinale.