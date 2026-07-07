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Calciomercato Roma: De Rossi insiste per Dovbyk. Contatti per un prestito con diritto di riscatto

Mercato
di MV
martedì, 07 luglio 2026 alle 8:58
dovbyk sorriso
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Daniele De Rossi insiste per Artem Dovbyk. I contatti fra Roma e Genoa proseguono anche se servirà pazienza per avvicinare le parti per un'operazione che potrebbe essere in prestito con diritto di riscatto. Sullo sfondo, riferisce Eleonora Trotta, restano club turchi e spagnoli.

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