Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahce insiste per Greenwood. Presentata una seconda offerta al Marsiglia da 40 milioni di euro

Il tormentone Mason Greenwood prosegue e dalla Turchia sono certi: il Fenerbahce, come Roma e Atletico Madrid, è ancora in corsa per ingaggiare l'attaccante inglese.

Come riportato dal sito, il club turco ha alzato l'offerta al Marsiglia per acquistare l'ex Manchester United: dopo una prima offerta da 35 milioni di euro, la dirigenza è salita a 40. La richiesta del club francese, però, come risaputo è ben più alta: 55 milioni di euro. Secondo il sito, il Fenerbahce offre al calciatore un ingaggio da circa 10 milioni di euro e anche per questo la sua volontà sarebbe quella di trasferirsi in Turchia.

(fotomac.com.tr)