Lipsia. Magari anche cercando di inserire nell'operazione El Aynaoui, che il club tedesco vorrebbe riscattare e il prezzo è fissato per 25 milioni di euro. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile interesse della Roma per Nusa , esterno offensivo del. Magari anche cercando di inserire nell'operazione, che il club tedesco vorrebbe riscattare e il prezzo è fissato per 25 milioni di euro.

Dalla Germania, però, fanno sapere che il Lipsia non ha nessuna intenzione a gennaio di cedere il giocatore: per far tentennare il club servirebbe un'offerta dal almeno 100 milioni di euro. In estate invece la musica sarà diversa. Rimane comunque complicato, a queste cifre, pensare che la Roma possa tentare sia il club sia il giocatore. Anche perché si parla di PSG e Arsenal.