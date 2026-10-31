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Calciomercato Roma, assalto a Endrick a gennaio: si inserisce l'Arsenal, c'è anche il Milan

Mercato
di Paolo Rosi
Endrick
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Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il futuro di Endrick al Real Madrid è al centro di forti incertezze a causa dello scarso minutaggio concesso da Jose Mourinho. L'attaccante brasiliano e il suo entourage stanno valutando la possibilità di un addio già nella sessione di gennaio per trovare maggiore continuità.
Sulle tracce del classe 2006 si muovono con decisione i club di Serie A, con Roma e Milan in prima linea pronte a impostare un'operazione in prestito secco senza diritto di riscatto, formula inizialmente gradita ai blancos. Sulla situazione si è inserito però l'Arsenal di Mikel Arteta, che pur aprendo a una soluzione temporanea pretende l'inserimento di un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo.
Nonostante la stima del presidente Florentino Perez e dello stesso Jose Mourinho, che considerano centrale il futuro del giocatore nella capitale spagnola, la decisione di Endrick dipenderà dalle garanzie tecniche offerte da qui ai prossimi mesi, dopo le poche presenze accumulate da titolare in questo avvio di stagione.
(teamtalk.com)
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