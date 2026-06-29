Calciomercato Roma: anche il Bologna segue Gustavo Puerta. Servono 20 milioni di euro

Francia, Rabiot su Konè: “È un ottimo giocatore, ha questa capacità di spingersi in avanti palla al piede”

giu 29, 19:19

La Francia, impegnata nel Mondiale che si sta disputando in queste settimane, dovrà affrontare la Svezia nei sedicesimi. Alla vigilia del match, ha parlato Adrien Rabiot che si è soffermato anche su M...