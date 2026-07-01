Calciomercato Roma, a rischio il passaggio di Romano al Cagliari. Il club capitolino non ha accettato un cambiamento nelle condizioni economiche

Sembrava ormai cosa fatta il trasferimento di Alessandro Romano al Cagliari. Il calciatore nei giorni scorsi aveva effettuato le visite mediche a Villa Stuart, con l'accordo tra i club che era stato definito, ma la trattativa ora rischia concretamente di saltare.

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, la cessione del classe 2006 si complica. Il club capitolino non ha accettato un cambiamento nelle condizioni da parte del Cagliari, che aveva già ottenuto uno sconto importante sul cartellino, con la Roma che chiedeva 8 milioni ed è scesa fino a 5 più bonus. Sul centrocampista restano vivi gli interessamenti di Sassuolo e Palermo.

(Il Messaggero)