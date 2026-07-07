Calciomercato, Massara-Juventus: firma in arrivo

Massara-@juventusfc , tutto confermato! Firma in arrivo— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 7, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Libero dopo aver lasciato l'Arabia Saudita, il profilo di Kessié interessa, secondo il giornale, soprattutto alla Juventus. Tant'è che Carnevali ha fatto una prima offerta: 5 milioni di euro all'anno...
Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, banc...
Daniele De Rossi insiste per Artem Dovbyk. I contatti fra Roma e Genoa proseguono anche se servirà pazienza per avvicinare le parti per un'operazione che potrebbe essere in prestito con diritto di ris...
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