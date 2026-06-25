Calciomercato Roma, cresce la concorrenza per Greenwood: anche l’Al Hilal si inserisce nella corsa

La corsa a Mason Greenwood si arricchisce di una nuova pretendente. Secondo quanto riportato da Il Romanista, sulle tracce dell’attaccante inglese sarebbe piombato anche l’Al Hilal, pronto a inserirsi nella corsa al giocatore. Oltre al Fenerbahce, che per ora ha fatto un'offerta ritenuta troppo bassa (circa 35 milioni) e l'Atletico Madrid, che, al momento, non ha presentato nessuna offerta formale, si è aggiunto il club saudita, aumentando la concorrenza per il suo cartellino. Una situazione che potrebbe complicare ulteriormente eventuali trattative, soprattutto dal punto di vista economico, considerando la capacità dell’Al Hilal di presentare offerte molto competitive sia al club proprietario del cartellino sia al calciatore. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il futuro di Greenwood, con diversi club pronti a contendersi uno dei profili più richiesti di questa finestra di mercato.