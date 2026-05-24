Calciomercato Roma, Kean tra le idee per l’attacco: ipotesi scambio sul tavolo

La Roma inizia a valutare possibili mosse per rinforzare il reparto offensivo e tra i nomi finiti nei radar giallorossi ci sarebbe anche quello di Moise Kean. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il profilo dell’attaccante italiano sarebbe tra quelli presi in considerazione in vista della prossima finestra estiva. L’idea, secondo la ricostruzione, potrebbe svilupparsi anche attraverso la formula dello scambio, inserendo Artem Dovbyk più un conguaglio di circa 20 milioni nella trattativa, ipotesi che renderebbe l’operazione più percorribile dal punto di vista economico (la viola chiederebbe 45 milioni di euro altrimenti). Al momento si tratterebbe di una valutazione ancora embrionale, senza una trattativa concreta già avviata, ma il nome di Kean rappresenterebbe un’opzione monitorata per il futuro dell’attacco romanista.

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(calciomercato.it)