Calciomercato Roma, occhi puntati sul giovane Mahamadou Nagida. C'è la concorrenza di mezza Europa

A 21 anni Mahamadou Nagida si è imposto come uno dei migliori terzini sinistri della Ligue 1. Il laterale del Rennes infatti ha attirato su di se l'interesse di molte squadre. Come riporta il portale Africa Foot, il camerunense piace a Roma, Milan, Inter e Juventus, oltre che a Manchester United e Borussia Dortmund e Porto. Il classe 2005 ha da poco firmato il rinnovo con il Rennes fino al 2029, e la sua valutazione è di 10 milioni di euro.

(africafoot.com)