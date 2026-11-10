As Roma: lanciata la nuova collezione Adidas "OG Range" (FOTO)Altre
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Gasp-Friedkin: rapporto più rarefatto dopo l'arrivo di Galantic. Il tecnico vorrebbe la proprietà più vicina alla squadra
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Vivarini: "Ho allenato Kvernadze a Frosinone, è pronto per il grande salto”
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Calciomercato Roma, occhi puntati sul giovane Mahamadou Nagida. C'è la concorrenza di mezza Europa
A 21 anni Mahamadou Nagida si è imposto come uno dei migliori terzini sinistri della Ligue 1. Il laterale del Rennes infatti ha attirato su di se l'interesse di molte squadre. Come riporta il portale...