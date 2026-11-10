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As Roma: lanciata la nuova collezione Adidas "OG Range" (FOTO)

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di FedericoL
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Prosegue la stretta collaborazione tra Roma e Adidas. Il club giallorosso, infatti, questa mattina ha annunciato il lancio della nuova collezione "OG Range". "Allerta per eccesso di aura", così la Roma ha presentato la nuova linea, già disponibile da oggi.
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