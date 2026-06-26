Calciomercato Roma: nuovo sondaggio del Como per Pisilli. Secco no dei giallorossi

Nuovo sondaggio del Como per Niccolò Pisilli. Come riferito dalla testata specializzata in calciomercato la squadra allenata da Cesc Fabregas si è rifatta sotto per il giovane centrocampista della Roma, ma i giallorossi hanno risposto con un secco "no", ritenendo il numero 61 un giocatore incedibile per il quale non hanno intenzione di ascoltare offerte.

(tuttomercatoweb.com)