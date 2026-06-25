Calciomercato Roma, il rinnovo di Dybala è sempre più vicino

Stando alle informazioni del giornalista di Sky la firma sul rinnovo è sempre più vicina. Si lavora per arrivare a dama, con la voglia da tutte le parti di chiudere presto l'operazione. La Joya come sappiamo avrebbe il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, quindi martedì. Probabilmente, prima di quella data, si arriverà alla chiusura dell'operazione con la stretta di mano e la firma del contratto.

(Angelo Mangiante)