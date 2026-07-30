Calciomercato Roma: i giallorossi chiedono tempo per liberare Lulli. L'Avellino vira su Cinquegrano

Esclusiva: la #Roma chiede tempo per liberare #Lulli, l’#Avellino per la fascia destra vira su Simone #Cinquegrano classe 2004 del #Sassuolo. Trattativa a un passo dalla definizione— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 30, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Ai titoli di coda l'avventura di Angelino con la maglia della Roma. Come scrive Fabrizio Romano, c'è l'accordo verbale tra i giallorossi e il Deportivo per la cessione dello spagnolo. Atteso lo scambi...
Con ogni probabilità non sara Abde Ezzalzouli il nuovo esterno sinistro della Roma. Come scrive Alfredo Pedullà, infatti, la pista è freddissima già da due giorni. Nessun dialogo tra le parti da ieri,...
Nervi tesi in casa Lazio, anche sul campo di allenamento. Durante la sessione odierna, infatti, è scoppiata una lite tra il tecnico Rino Gattuso e Kenneth Taylor. Secondo alcune ricostruzioni Taylor...
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