Calciomercato Roma, dalla Turchia: accordo tra Greenwood e il Fenerbahçe. Ultimatum dell'inglese al Marsiglia per lasciarlo partire

Si fa sempre più ingarbugliata la faccenda relativa a Mason Greenwood, obiettivo principale dell'attacco della Roma. Come scrivono dalla Turchia, infatti, l'inglese avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Fenerbahçe e avrebbe dato un ultimatum al Marsiglia per lasciarlo partire direzione Istanbul. Il club francese continua ad essere fermo nelle sue decisioni e chiede 60 milioni. La Roma osserva.

"BIRAK BENİ MARSİLYA!"



❌ Fenerbahçe ile anlaşan Mason Greenwood, Fransızlara rest çekti.



🟡🔵 İngiliz oyuncunun, 60 milyon avro isteyen Marsilya'ya çubuklu formayı giymek için "Beni bırakın, gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. pic.twitter.com/wXwnZOK2Ui — Fotomaç (@fotomac) June 28, 2026