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Calciomercato Roma, contatti per Cacciamani: il Torino ha chiesto 12 milioni

Mercato
di Giuseppe Cervellera
giovedì, 30 luglio 2026 alle 9:03
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Il mercato della Roma è entrato nel vivo, e dopo aver portato nella Capitale Santiago Castro, Tony D'Amico sta lavorando per portare al più presto agli ordini di Gasperini anche il difensore greco Koulierakis. A questi due colpi, però, devono necessariamente aggiungersene altri nel più breve tempo possibile, motivo per cui c'è stato un contatto con il Torino per Alessio Cacciamani.
Laterale sinistro classe 2007, il giovane talento granata è esploso nell'ultima stagione di Serie B con la Juve Stabia di Abate. Proprio Abate, però, nella sua nuova avventura alla guida del Toro vorrebbe puntare su Cacciamani, motivo per cui la trattativa è tutt'altro che semplice. Come riportato da Il Messaggero c'è stato un primo contatto tra i due club, con la dirigenza granata che avrebbe chiesto 12 milioni di euro per lasciar partire il classe 2007. Il Torino non vorrebbe lasciarlo partire, motivo per cui fa del calciatore una valutazione importante. Gasperini vede in lui un buon rinforzo per la fascia, un giovane da far crescere sotto gli insegnamenti di Wesley, ormai sempre più padrone della fascia sinistra.

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