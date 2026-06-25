Calciomercato Roma, accordo raggiunto col Cagliari per Romano: affare da poco più di 6 milioni

Romano è sempre più vicino al Cagliari, stando alle informazioni riportate dal giornalista. Già ieri i sardi avevano allungato per il centrocampista giallorosso, bruciando di fatto la concorrenza del Palermo, adesso si parla di un accordo trovato tra le parti.

Fino ad oggi per l'operazione in uscita si è parlato di una richiesta giallorossa di 7-8 milioni di euro da parte di D'Amico. Comunque, pare ormai una trattativa in dirittura d'arrivo.

Il @CagliariCalcio ha raggiunto un’intesa con la @OfficialASRoma per Alessandro Romano — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 25, 2026

A svelare le cifre dell'operazione ci ha pensato il giornalista. L'affare si dovrebbe chiudere a poco più di 6 milioni di euro. Ormai siamo arrivati alla fine, mancherebbero solo le firme per l'annuncio ufficiale.