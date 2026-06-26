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TORRI: "Se non sistemi i conti, il mercato ambizioso diventa più complicato" - ORSI: "Mi meraviglia che Greenwood non abbia tutta questa fila"

Massimo Ascolto
di MatteoM
venerdì, 26 giugno 2026 alle 9:11
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Si parla di mercato nell'etere romano, con Piero Torri che analizza i conti giallorossi: "Dovrà succedere qualcosa in questo fine settimana. Almeno l'annuncio di un paio di rinnovi, credo che quelli di Celik e Dybala siano sostanzialmente definiti. Se non sistemi i conti, il mercato ambizioso che vuoi fare diventa più complicato". Nando Orsi parla invece di Greenwood: "Mi meraviglia che Greenwood non abbia questa fila, ragazzo tecnicamente forte ma è preoccupante che non ci siano pretendenti. Per venire in una piazza come Roma devi avere carattere"
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Greenwood è un buon giocatore e serve per completare l'attacco con Malen che ha bisogno di supporto. Anche con l'Olanda al Mondiale sta faticando  (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5)
Greenwood? La Roma deve iniziare a pensare ad un Piano B, spunterà un'altra squadra interessata ed il vantaggio accumulato non sarà più così ampio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5)
Mi meraviglia che Greenwood non abbia questa fila, ragazzo tecnicamente forte ma è preoccupante che non ci siano pretendenti. Per venire in una piazza come Roma devi avere carattere (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5)
Dovrà succedere qualcosa in questo fine settimana. Almeno l'annuncio di un paio di rinnovi, credo che quelli di Celik e Dybala siano sostanzialmente definiti. Se non sistemi i conti, il mercato ambizioso che vuoi fare diventa più complicato (PIERO TORRIRadio Manà Manà, 90.9)
Credo che l'obiettivo della Roma di Gasperini sia quello di vincere lo Scudetto. Se ci dovesse essere la possibilità di acquistare certi calciatori e tenere tutti, penso che ci possa essere sicuramente l'ambizione da parte dell'allenatore di lottare per il vertice della classifica (MARCO JURIC, Radio Manà Manà, 90.9)
Ruggeri o Molina? Sarei portato a dire Ruggeri, perché Gasperini lo conosce. Negli ultimi giorni non si è mosso nulla, martedì è il 30 giugno e non c'è stata la cessione per sistemare i conti. E se i conti non si sistemano, poi bisognerà vedere chi potrà venire, cambia un po' tutto lo scenario. Comincio a essere un tantinello preoccupato. (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

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