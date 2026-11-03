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PRUZZO: "Stasera occhio al trappolone" - BALZANI: "Vincere ti darebbe una dimensione internazionale diversa"

Massimo Ascolto
di R.P.
big massimo ascolto
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All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'attenzione è tutta rivolta all'impegno europeo di questa sera, un crocevia fondamentale per il percorso internazionale della Roma di Gasperini. Roberto Pruzzo predica massima cautela: "Stasera occhio al trappolone. Non bisogna andare lì pensando di fare la partita di Udine, serve un’attenzione particolare e una concentrazione diversa". Di contro, Francesco Balzani sottolinea l'enorme valore della posta in palio per la classifica del girone: "Vincere stasera ti darebbe una dimensione internazionale diversa e ti metterebbe sulla buona strada per evitare i playoff".
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Un’eventuale vittoria su un campo così importante, al di là della storia ma per il momento, iscriverebbe la Roma nelle grandi d’Europa e sarebbe un bel salto di qualità. Lo United? La qualità c’è: Bruno Fernandes, Mbuemo, Cunha, Mainoo…ci sono giocatori importanti. Non è una squadra che merita quella posizione in classifica. Carrick ha voluto caricare i suoi per trovare motivazioni in una squadra che mi sembra molto scollata. Al di là della qualità dei singoli, bisogna vedere il momento. E il momento dice che questa è una squadra che fatica a ritrovarsi (LORENZO PES, Tele Radio Stereo - 92,7)
Se la Roma batte Sassuolo, Parma e Monza nelle prossime tre di campionato, se non è prima poco ci manca. Poi ci sarebbero Bologna, Lazio e Juve. La Lazio bisogna prenderla in considerazione, le ha praticamente vinte tutte, e non so nemmeno se perde a Napoli. Allegri non riesce ad arrivare a undici giocatori da mettere in campo… Stasera io metterei Balerdi, e punterei su Molina: è uno che ha esperienza di grandi palcoscenici e di partite così ne ha giocate tante. E metterei anche Mora con Soulè e Malen (PIERO TORRI, Manà Manà Sport - 90,9):
Stasera occhio al trappolone. Non bisogna andare lì pensando di fare la partita di Udine, serve un’attenzione particolare e una concentrazione diversa e non pensare a quello che il Como ha fatto agli inglesi (ROBERTO PRUZZO Radio Radio Mattino – 104,5)
Pisilli va messo davanti alla porta per le sue qualità. Poi l’abbiamo visto anche nei due, ma le sue doti sono più offensive. De Roon ci ha detto che gli serviva continuità per tornare ad alti livelli e si è preso il centrocampo della Roma. A Udine mi ha impressionato Cristante: ha fatto gol e assist. De Roon si è visto meno, ma è stato importantissimo (MARCO JURIC, Manà Manà Sport - 90.9)
Vincere stasera ti darebbe una dimensione internazionale diversa e ti metterebbe sulla buona strada per evitare i playoff (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92,7)
Non sono così convinto che Gasperini metterà i tre centrocampisti. Se vinci, hai grandi possibilità di stare nelle prime 8 (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92,7)
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