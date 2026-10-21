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PRUZZO: "Mora non è pronto per questo palcoscenico" - TREVISANI: "Cristante se sta bene gioca a Napoli"

Massimo Ascolto
di Fabio D'Ascanio
big massimo ascolto
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La Roma ottiene il primo successo stagionale in Champions League. Superato agevolmente per 4-0 lo Slovan Bratislava. Nell'etere romano ci si concentra sulla prestazione della squadra di Gasperini. Un'opportunità mancata per Mora che avrebbe potuto incidere maggiormente: "Mora non è assolutamente pronto per questo palcoscenico" afferma in maniera dura Roberto Pruzzo. Mentre Riccardo Trevisani si proietta sulla sfida di campionato contro il Napoli, in cui Gasperini dovrà fare i conti con diverse assenze: "Cristante se sta bene a Napoli a gioca". 
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Mora non è assolutamente pronto per questo palcoscenico. Serve prendere un attaccante a gennaio. La Roma deve prendere Lookman (ROBERTO PRUZZORadio Radio, 104.5)
Con ieri sera ti sei lasciato definitivamente alle spalle il Real Madrid, e segui un passo che, numeri alla mano, ti mantiene in linea con l’obiettivo qualificazione playoff. Ora se vuoi passare dovrai fare punti con Lille in casa e AEK in trasferta e non devi perdere contro lo Sporting in casa (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)
Il rischio per la Roma sarà quello di arrivare alla sesta giornata con zero punti tra Manchester United e Paris Saint Germain. Avresti a quel punto l’obbligo di vincere. In questo senso conviene sperare che il PSG vinca la prossima partita contro il Villareal, così che contro la Roma arrivi già praticamente certo del passaggio del turno (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9
Una serata quasi perfetta, se non fosse per l’infortunio di Pellegrini. La Roma è stata impeccabile sotto ogni aspetto: nell’approccio, nelle rotazioni e nello sviluppo stesso della partita, affrontata con serenità, sicurezza e piena consapevolezza delle proprie possibilità. Un’ottima dimostrazione di forza. Certo, lo Slovan non è una squadra indimenticabile, ma siamo in Champions League, una competizione che riserva sempre sorprese e nella quale partite come questa devi vincerle. De Roon, per toglierlo dal campo, deve succedere qualcosa di impegnativo. Pisilli ha il gol nel sangue. Cristante, se sta bene, gioca a Napoli: giocherà alto (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)
A centrocampo hai quelli, in attacco ne hai 4. Questo è un problema, perché ogni partita ne perdi uno. Ieri sembrava un’amichevole, ma vale comunque 3 punti. Ti fa arrivare a una gara come quella con il Napoli in difficoltà numerica (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)
Mora è stata l'unica delusione. L'ho visto scarico sotto il punto di vista della motivazione. Gasperini ci lavorerà sicuramente. Numericamente sei più corto dello scorso anno (FRANCESCO BALZANITele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7

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