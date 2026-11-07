PRUZZO: "La Roma deve approfittare del momento del Sassuolo". JURIC: "Molina in vantaggio su Lulli"Massimo Ascolto
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LIVE Roma-Sassuolo: le formazioni ufficiali. Koné subito titolare, Mora dal 1'
Tutto pronto allo Stadio Olimpico per Roma-Sassuolo, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A e ultima sfida prima della sosta per le nazionali. Calcio d’inizio alle 20:45. Sono ufficiali le s...
Paura dopo Cagliari-Frosinone: un tifoso dei padroni di casa cade dagli spalti
Paura dopo Cagliari-Frosinone, la partita che i padroni di casa di Pisacane hanno vinto per uno a zero. Secondo quanto riportato dal sito, mentre la squadra rossoblù si avvicinava alla curva un tifoso...
Roma-Sassuolo: Koné subito titolare. Anche Balerdi e Ndicka dal 1'
Secondo le informazioni riportate dal giornalista, questa sera Manu Koné, al rientro dall'infortunio, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Gasperini quindi rilancia il francese contro il Sassu...