PRUZZO: "La Roma deve approfittare del momento del Sassuolo". JURIC: "Molina in vantaggio su Lulli"

Tra poco la Roma scende in campo contro il Sassuolo prima della sosta e deve fare a meno anche di Mancini, fermo per un problema muscolare. Secondo Pruzzo, però, i giallorossi devono approfittare del momento poco positivo della squadra di Aquilani. Juric, sulle scelte di formazione, vede in vantaggio Molina su Lulli.

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Il Sassuolo in questo momento non ha energie. La Roma deve approfittarne come sa fare. Credo che dopo una partita di coppa ci sia anche la necessità di giocare un match senza sprecare troppe energie (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)

Non posso pensare che la Roma non torni a casa con i 3 punti stasera (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5)

a Roma non deve sottovalutare l’impegno di stasera. Molina è in vantaggio su Lulli per giocare sulla corsia destra. In difesa un altro ballottaggio viene incarnato da Ghilardi e Mancini, in lotta per un posto in trincea. A centrocampo, invece, De Roon e Cristante partiranno nuovamente dall’inizio, con Mora, Soulé e Malen a comporre il tridente offensivo. Contro determinati avversari, a parer mio, cambia il giusto giocare con Gollini piuttosto che con Vasquez (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)