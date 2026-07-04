PRUZZO: "Bisogna andare oltre Greenwood". TORRI: "La prossima settimana ufficiali i rinnovi di Dybala e Celik"

Dalla trattativa per Greenwood ai rinnovi di Dybala e Celik. Si parla tutti i giorni di Roma nelle radio tematiche. E i temi più trattati di questo sabato sono questi. "Bisogna andare oltre Greenwood" il pensiero di Pruzzo. Mentre Torri sottolinea: "I rinnovi di Dybala e Celik saranno ufficiali la prossima settimana"

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Bisogna andare oltre con la trattativa per Greenwood. È un calciatore con delle qualità indiscutibili, ma il prezzo è esagerato. Era partito bene ma poi ha avuto un calo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5)

Garnacho non è un’occasione di mercato, se avesse avuto le qualità giuste sarebbe diventato veramente forte. Non ha senso provare a rilanciarlo a quel prezzo (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5)

La prossima settimana credo che Dybala e Çelik saranno ufficialmente rinnovati. La riflessione che faccio è sui tempi dei Friedkin: mi sembra una società sempre in rincorsa, con una lentezza congenita nel decidere, e sul mercato alle volte può essere controproducente. Anche nella trattativa Greenwood può fare male. Credo che l’obbiettivo sia avere almeno una faccia nuova all’inizio del ritiro, se fosse quella dell’inglese non sarebbe un brutto inizio (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)