News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

PEDRELLI: "Con Lulli e Pisilli il futuro è già presente" - JURIC: "La Roma sa spingere sull'acceleratore quando serve"

Massimo Ascolto
di R.P.
big massimo ascolto
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma vince, senza poche fatiche, per 4-2 contro il Cagliari. La squadra di Gasperini passa in svantaggio in avvio, poi ha la forza di rimontare con i suoi giovani: a segno Lulli e Pisilli. Nel finale Maldini sigla il 2-2, ma questa squadra non molla veramente mai e con un colpo di testa di Mora e il ritorno al gol di Malen, trova altre due reti che valgono il successo. Nell'etere romano, ovviamente, ci si concentra sul match di ieri sera. "Con Lulli e Pisilli il futuro è già presente" afferma Roberta Pedrelli. Mentre Marco Juric analizza la capacità della squadra di uscire dalle difficoltà: "La Roma sa spingere sull'acceleratore quando serve". 
____________
Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
____________
Se Gasp avesse avuto un altro cambio Mora lo toglieva. Ma sono contento che due ragazzi del vivaio abbiano risolti i problemi. Io sono un estimatore di Castro ma Mina ieri lo ha messo nel taschino. Deve fare uno switch mentale, Molina fa fatica nel calcio italiano. Ho grossi dubbi sul mercato giallorosso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio Mattino 104,5)
La Roma non ha faticato contro il Cagliari. La sensazione che ho avuto è che la Roma non potesse mai perdere il match. Gollini ha salvato la squadra, sono contento per lui. Comunque i giallorossi erano troppo superiori al Cagliari (NANDO ORSI, Radio Radio Mattino 104,5)
Con Lulli e Pisilli il futuro è già presente. A Mora e Ghilardi auguro più spazio. Bravo anche a Gollini. Che bella questa Roma che ci prova fino all’ultimo. Nessuno escluso (ROBERTA PEDRELLI, RadioBrunoRomafm101.5)
La Roma continua a dimostrare di avere una mentalità forte, non si butta giù davanti alle difficoltà e nonostante le assenze importanti sta continuando a fare risultati importanti. Il valore aggiunto è senza dubbio Gasperini. Mancini al momento dovrebbe riposare (LUCA FERRIRadioBrunoRomafm101.5)
Una Roma che non accetta la sconfitta, una Roma che vuole sempre imporre il proprio gioco, una Roma che alla fine riesce sempre a spuntarla. Siamo l’immagine riflessa di chi ci allena e mi piace (ANDREA VERDENELLI, RadioBrunoRomafm101.5)
Gollini? Sta giocando con una concentrazione che non gli è mai appartenuta, e questo tipo di atteggiamento può garantirgli il posto da dodicesimo con la Roma ancora per qualche anno (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)
La Roma dimostra sempre di saper spingere sull’acceleratore quando serve. Mancini ieri in difesa ha un po’ sofferto, mentre Ghilardi è stato straripante: è evidente che il ragazzo meriterebbe un posto da titolare. Certe volte faccio fatica a capire le scelte di Gasperini. Comunque, al di là di tutto, gli spunti offerti ieri dagli Under 25 sono importanti (MARCO JURICManà Manà Sport, 90.9)
La Roma lo scorso anno avrebbe perso 3-2 a Napoli e pareggiato ieri 2-2 contro il Cagliari. Mi è piaciuta la squadra, la lucidità nelle giocate, le cose che fa non sono mai casuali. (RICCARDO TREVISANIManà Manà Sport, 90.9)

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

GASPERINI

Udine e poi Manchester: la Roma non farà ritorno nella Capitale dopo il match di campionato

Udinese, Manchester e poi Sassuolo in casa: questi sono gli ultimi tre impegni della Roma prima della sosta per le nazionali di novembre. La squadra di Gasperini è attesa da una doppia trasferta ravvi...

roma femminile

Roma Femminile: da oggi in vendita i biglietti per il match contro il Servette

Martedì 10 novembre, allo stadio Tre Fontane, la Roma Femminile allenata da Gian Piero Piovani affronterà il Servette nella quarta giornata della Women's Champions League. Da oggi, come comunicato dal...

Sabatini

Sabatini: "La Roma combatterà fino all'ultimo per lo Scudetto. Gioca un calcio entusiasmante"

 L'ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, in un'intervista rilasciata al portale ha esaltato la squadra giallorossa protagonista di un ottimo avvio di stagione. Secondo il ds, la formazion...

NOTIZIE POPOLARI
gasperini

Roma-Cagliari, GASPERINI: "Si è vista un po' di fatica ma averla vinta è un merito ancora più grande. Hermoso e Balerdi non erano in condizione di giocare. Dybala? Non ci sarà con l'Udinese"

pisilli

ROMA-CAGLIARI 4-2: doppia reazione dei giallorossi e tre punti conquistati (FOTO E VIDEO)

mancini lulli

ROMA-CAGLIARI: le pagelle. LULLI 7.5 "Tarantolato" - MORA 7 "Gigante"

Borriello

Borriello: "Se Malen lo metti in una big europea fa panchina"

mORA

Roma-Cagliari, MORA: "Per me è un sogno risolvere le partite. Gioco in ogni posizione ma preferisco a sinistra"

Fabio-Pisacane

Roma-Cagliari, Pisacane: "Oggi avevamo una corazzata di fronte ma abbiamo fatto una buona partita. Meritavamo un risultato diverso"

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

Loading