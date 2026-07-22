TREVISANI: "Summerville? Non si può colpevolizzare la Roma" - ROSSI: "Il problema è la velocità con cui si svolgono le trattative"

C'è il tema Summerville al centro del dibattito dell'etere romano. Così Riccardo Trevisani: "La Roma su Summerville si è mossa nel modo giusto, non si può colpevolizzare la società sulla trattativa. La famiglia del giocatore non apprezza molto l’ipotesi Arabia ma l’Al-Hilal ha il vantaggio di aver già fatto le visite mediche". Di avviso simile David Rossi: "Io non mi sento di dare la colpa alla Roma per questa situazione con Summerville. Se loro si presentano offrendo di più sia al club che al calciatore, tanto di più, tu puoi fare poco. Semmai il problema è la scelta degli obiettivi e la velocità con cui si svolge la trattativa"

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Io non mi sento di dare la colpa alla Roma per questa situazione con Summerville. Se loro si presentano offrendo di più sia al club che al calciatore, tanto di più, tu puoi fare poco. Semmai il problema è la scelta degli obiettivi e la velocità con cui si svolge la trattativa (DAVID ROSSI, Retesport, 104.2)

Summerville? Credo la Roma abbia alzato la voce nei confronti del giocatore e dei procuratori (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)

Summerville ha un’offerta faraonica dall’altra parte. Più tempo passa e più torna in vantaggio la Roma. Il club di Inzaghi può puntare solo sui soldi. La scelta poi è dell’olandese (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

La Roma su Summerville si è mossa nel modo giusto, non si può colpevolizzare la società sulla trattativa. La famiglia del giocatore non apprezza molto l’ipotesi Arabia ma l’Al-Hilal ha il vantaggio di aver già fatto le visite mediche (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport 90.9)

Ora se salta Summerville è chiaro che è una botta, però questa è una casistica molto particolare; il problema è che prenderesti il terzo schiaffo in un mese, ci metto anche Celik, anche se non piango per lui. Questo fa riflettere sul fatto che quando valutiamo l'operato di allenatori, direttori sportivi, dirigenti, dobbiamo farlo sempre con questa enorme ombra che è quella della lentezza dei Friedkin (FRANCESCO BALAZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Sei andato su Greenwood e ci sei stato talmente tanto che alla fine si è svegliato il Fenerbahce, sei andato su Summerville e sei stato lì a fare rilanci da un milione, 500mila euro, due pacchetti di gomme, poi arrivano gli arabi e mettono sul piatto i quattrini veri, dopodiché vai in difficoltà, è normale (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)