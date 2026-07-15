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ORSI: "Greenwood forse ti alzava di più la qualità, Summervillè è un po' più basico" - TORRI: "Il giocatore più vicino è Moreira"

Massimo Ascolto
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 15 luglio 2026 alle 9:27
big massimo ascolto
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Si parla di mercato nell'etere romano. In particolare dei colpi in attacco. "Summerville è un buon giocatore, che Gasperini può cambiare e può farlo diventare un ottimo giocatore. Poi dopo però devi andare a ripiegare su piani B e C, non sono giocatori meno forti ma meno adatti al pensiero dell’allenatore. Greenwood forse ti alzava un po’ la qualità, Summervillè è un po’ più basico, ma ha anche lui qualità", il pensiero di Nando Orsi. Così invece Piero Torri: "Credo che la Roma si stia muovendo in varie direzioni, il giocatore più vicino è Moreira. Si tratta di un giocatore con cui la Roma ha fatto passi importanti sia con il calciatore sia con Chelsea e Strasburgo" 
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Questo Greenwood che va in Turchia qualche perplessità me la lascia, ma non mi strappo i capelli per lui. Devi trovare il modo di portare dentro un paio di calciatori che magari non hanno questa nomea e che magari siano funzionali. Si alza ancora di più la necessità di avere in quella zona del campo due giocatori insieme a Dybala che ti possano cambiare le carte in tavola (ROBERTO PRUZZORadio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)
Credo che la Roma si stia muovendo in varie direzioni, il giocatore più vicino è Moreira. Si tratta di un giocatore con cui la Roma ha fatto passi importanti sia con il calciatore sia con Chelsea e Strasburgo. Credo 30-35 per Moreira, più l'ingaggio anche se lì le cifre sono più basse. E poi devi prendere anche l'altro attaccante, oltre ad un altro esterno. Superi i 100 milioni di euro (PIERO TORRIManà Manà Sport, 90.9)
Pellegrini ha avuto una ricaduta di un infortunio che risale allo scorso aprile. Lui anche se fosse rinnovato e convocato, non si allenerebbe con la squadra e forse anche per questo si stanno prendendo le cose con calma. Ma la cosa stona con tutto il resto. Questi in teoria sono rinnovi sereni perchè la volontà dovrebbe essere comune, e allora l’intesa sarebbe dovuta arrivare già la scorsa settimana. Però sui tempi di questa società ormai ci parliamo addosso da anni: i tempi sono particolari, inusuali, ma su tutto, rinnovi, acquisti, cessioni, dirigenti (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)
Summerville è un buon giocatore, che Gasperini può cambiare e può farlo diventare un ottimo giocatore. Poi dopo però devi andare a ripiegare su piani B e C, non sono giocatori meno forti ma meno adatti al pensiero dell’allenatore. Greenwood forse ti alzava un po’ la qualità, Summervillè è un po’ più basico, ma ha anche lui qualità. Spero abbandonino la pista Garnacho, perchè ti vai ad infognare in una situazione sia economica che tecnica non giusta. Summerville è un’ottima scelta (FERNANDO ORSIRadio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)
Pellegrini è un giocatore libero in questo momento e il telefono può squillare. Fossi la Juventus o anche un’altra squadra un pensiero su Pellegrini gratis lo farei (MARCO JURICManà Manà Sport, 90.9)
Summerville piace all’allenatore, alla Roma interessa e arriverà una proposta. Stop. Ha tutte le caratteristiche ideali per la squadra di Gasperini (RICCARDO TREVISANIManà Manà Sport, 90.9)

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