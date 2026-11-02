MASSIMO ASCOLTO - TORRI: "Spero non giochi Zirkzee". TREVISANI: "La Roma sta meglio del Manchester"

La partita di domani in Champions League sul campo del Manchester United tiene banco tra le radio romane. Piero Torri spera non giochi Zirkzee, l'ex Bologna che un paio di anni fa è stato accostato alla Roma, sul mercato, con una certa insistenza. Per Trevisani, invece, i giallorossi si possono permettere di fare anche un solo punto.

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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A Old Trafford non vai mai da favorito per storia, per tradizione. Il Manchester è migliore di quel che racconta la classifica, e il primo tempo di domenica contro il Chelsea lo certifica. Spero che non giochi Zirkzee (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Senza Gasperini questa squadra non sarebbe a questo livello. Guardandoci intorno, mai come quest’anno le vere contendenti allo scudetto sembrano essere soltanto due: Inter e Roma. E la Roma, mai come quest’anno, può davvero giocarsela. Un conto è dirlo a inizio stagione, un altro è dirlo dopo nove o dieci partite, quando i valori iniziano a emergere. E quello che sta emergendo è abbastanza chiaro: un’Inter forte, ma più fragile del solito, e una Roma che va spedita, convinta delle idee del proprio allenatore (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Dopo l’1-0 ho avuto la percezione che la Roma abbia iniziato a gestire le energie e i tempi della partita, perché contro squadre di questo livello puoi permetterti di dosare le energie dei singoli calciatori. La rosa sembra essere tutta sullo stesso livello (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma è una squadra con una condizione fisica e mentale superiore al Manchester United. Si può permettere anche di fare un punto (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)