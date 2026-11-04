CORSI: "Alcuni sono troppo giovani per un palcoscenico così" - VALDARCHI: "Serve giocare anche in maniera diversa"

Giornata amara. La Roma, dopo un primo tempo di illusione in cui è riuscita ad andare sopra di due reti in casa del Manchester United, è caduta nuovamente nell'incubo dell'Old Trafford. I Red Devils ne fanno tre nella ripresa e la squadra di Gasperini subisce un'altra rimonta. Nell'etere romano ci si concentra su cosa non è andato nella seconda metà di gara: "Alcuni sono troppo giovani per un palcoscenico così" afferma Mario Corsi. Mentre Simone Valdarchi si concentra sulla mancata capacità della Roma di gestire il vantaggio: "Serve giocare anche in maniera diversa".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Ieri l’arbitraggio ha inciso molto sul risultato, ma credo che la Roma, vista la situazione con la UEFA, abbia deciso di adottare un profilo basso. Vi immaginate Mourinho ieri sera? Sarebbe esploso… Comunque la Roma ha una rosa corta e spesso i cambi non mantengono lo stesso livello di qualità. Quando giochi partite di questo livello, che ti consumano soprattutto mentalmente più che fisicamente, devi avere i cambi giusti. Le assenze di Koné e Svilar sono devastanti (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Non so come lo United sia riuscito a rientrare in partita. L’episodio del rigore ha condizionato l’andamento del match. Sul 2-1 è emersa la differenza tra una grande squadra e una che ancora deve crescere per competere ai massimi livelli. In Italia non riesci a battere le squadre del tuo stesso livello, mentre in Europa perdi contro quelle superiori. I cambi non hanno portato nulla, anzi hanno peggiorato la situazione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5)

Forse è una questione di tenuta fisica. In Italia i cali non si vedono, all’estero ti fanno male. A Gasperini bisognerebbe fare qualche critica: col Real Madrid tre gol da calcio d’angolo, per non parlare di ieri e della partita con l’Inter. Non è intoccabile, anche lui commette errori (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5)

La Roma resta una squadra molto forte. È andata lì con tante assenze importanti e ha fatto un signor primo tempo. Serve l’ultimo step, quello di saper giocare anche in maniera diversa. Alcune seconde linee non sono ancora al livello (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

Dispiace anche dirlo, ma alcuni ragazzi forse erano ancora troppo giovani per un palcoscenico del genere. Si è vista tanta confusione e sono arrivati troppi errori. Stavolta le responsabilità vanno distribuite tra tutti i giocatori, nessuno escluso. Anche i cambi di Gasperini, per una volta, non mi hanno convinto del tutto. Continuare a cambiare le coppie dei difensori non so quanto possa aiutare in partite di questo livello. Ribadisco: il vero miracolo di questa squadra resta Gasperini e merita tutti i complimenti possibili. Però, quando qualcosa magari non ci convince, bisogna dirlo (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Dispiace fare delle prestazioni del genere e poi ritrovarsi con un pugno di mosche ,perché se avessi perso male, perché sono più forte, parleremmo di altro. Usciamo più forti da queste sconfitte, perché sappiamo che possiamo affrontare squadre di un certo calibro, ma i punti servono per la classifica. Spero arrivi presto l’insegnamento di questi errori (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Non mi aspetto da questa squadra che si metta a gestire il risultato, però mi aspetto che ribatta colpo su colpo. Ti sei consegnato all'avversario senza combinare più niente, questo mi ha completamente spiazzato (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)