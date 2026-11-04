Champions League, disfatta del Napoli contro il Porto: la squadra di Allegri perde 4-1. Il Como travolge 9-1 il Lens

Champions League, disfatta del Napoli contro il Porto: la squadra di Allegri perde 4-1. Il Como travolge 9-1 il LensCoppe europee
Champions League
Fase campionato
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