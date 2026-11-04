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Champions League, disfatta del Napoli contro il Porto: la squadra di Allegri perde 4-1. Il Como travolge 9-1 il Lens

Coppe europee
di FedericoL
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Umore opposto per Como e Napoli dopo la notte di Champions. La squadra di Allegri, infatti, perde 4-1 in casa del Porto, crollando nel finale con un uomo in meno. Si mette male ora per i partenopei, al 27esimo posto in classifica con soli 3 punti.
Il Como di Fabregas invece passeggia in casa del Lens, con i lariani che si impongono addirittura per 9-1 con Douvikas autore di una tripletta. La squadra di Fabgregas sale così al quarto posto nella classifica generale.
Dopo i risultati di giornata, la Roma si assesta quindi al 20esimo posto in zona playoff.

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