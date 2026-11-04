Rensch: lieve lesione all'adduttore. Out 3 settimane

Rensch: lieve lesione all'adduttore. Out 3 settimaneAltre
D. Rensch
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Calciomercato Roma: si segue Pau Navarro del Villareal. Anche la Juventus sul difensore classe 2005
La Roma guarda al futuro e mette nel mirino un nuovo talento per la difesa. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club giallorosso segue con grande attenzione il profilo di Pau Navarro, dife...
Lazio, lesione al quadricipite femorale per Zaccagni: stop di un mese, in dubbio per il derby (COMUNICATO)
Tegola in casa Lazio a pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Napoli. Mattia Zaccagni si è sottoposto quest'oggi ai primi esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione al quadricipite...
Calciomercato Roma, idee per il centrocampo: monitorati Issa Doumbia e Gabriel Sara
Con l'avvicinarsi della prossima sessione di calciomercato, in casa Roma l'attenzione si sposta inevitabilmente sulle strategie. Come riportato da Tuttomercatoweb, la priorità assoluta del club giallo...