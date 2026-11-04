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Rensch: lieve lesione all'adduttore. Out 3 settimane

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di FedericoL
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Non arrivano buone notizie per Devyne Rensch dopo l'infortunio di ieri. Come riporta Sky Sport, c'è la prima diagnosi per il terzino olandese, che ha riportato una leggera lesione all'aduttore destro e dovrebbe stare ai box per circa tre settimane.
(Sky Sport)
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