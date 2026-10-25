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BALZANI: "La frase di Allegri può portare a una convocazione in procura" - ASSOGNA: "La crescita di Soulé è una delle notizie più belle"

Massimo Ascolto
di Francesca Altobelli
big massimo ascolto
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Dopo il pirotecnico 3-3 del Maradona di ieri sera, la Roma archivia la sfida contro il Napoli e si proietta già sul prossimo impegno: martedì, all’Olimpico, è in programma il turno infrasettimanale contro il Cagliari. Nell’etere romano, però, i commenti sul big match non si fanno attendere. "La frase di Allegri può portare una convocazione in procura" afferma Francesco Balzani. Mentre Paolo Assogna si concentra sulla crescita di Soulé: "Si è preso la responsabilità di cambiare le partite".
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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La frase di Allegri sulla Champions può portare una convocazione in procura. Il Napoli è forte ma non è guidata benissimo ieri, Allegri sbaglia per fortuna i cambi ed è ormai sul viale di Spalletti (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)
Qualcuno aveva detto che a Napoli sarebbe stata una partita facile? La Roma si è presentata con Pisilli e De Roon, mentre il Napoli schierava De Bruyne, McTominay e Anguissa. La sensazione di aver perso due punti c’è, ma non abbiamo pareggiato contro una squadretta. Sinceramente, sul 2-2 pensavo che potessimo vincerla. Manca ancora una vittoria in un big match, fatta eccezione per quella contro l’Atalanta, anche se definirla una grande sfida è forse eccessivo. È uno step che va compiuto. La Roma, però, non crolla nei big match: contro il Como ha giocato un tempo in dieci uomini. A livello mentale, questa squadra c’è (DANIELE ALOISI, Tele Radio Stereo 92.7
Mile Svilar potrebbe recuperare dalla frattura al dito prima della sosta. Ci sono margini per rivederlo in campo nella trasferta europea contro il Manchester United, mentre la sua presenza nella sfida contro il Sassuolo appare quasi certa (RICCARDO TREVISANIManà Manà Sport 90.9)
Soulé con Genoa, Real e Napoli si è preso la responsabilità di cambiare la tendenza della partita e la sua crescita è una delle notizie più belle di questo inizio di campionato. Ora dovrà essere bravo a distribuire questa forza nell’arco della stagione (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport 90.9)
La Roma esce da Napoli convinta della propria forza come accaduto con Como e Inter. Soulé? È stato il migliore in campo, ha trascinato la Roma per tutti i 90 minuti. Il ragazzo sta diventando sempre più fondamentale in questa squadra e le risposte che dà in quella zona di campo possono cambiare le gerarchie anche quando Dybala tornerà a disposizione (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

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