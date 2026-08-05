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Per Read altro no. Pressing su Molina ma serve uno sforzo

L'anagramma di notizia
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 7:34
molina 1
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Quando le cose si complicano, servono le alternative. Ed ecco allora pronto il piano B. Solo che in questo caso anche l'alternativa non è facile da raggiungere. Anzi. Insomma, la Roma sulla questione dell'esterno di fascia si sta incartando, con il Feyenoord che non ha accettato l'offerta presentata per Givairo Read e l'Atletico Madrid che ha fatto poi lo stesso per Nahuel Molina. Già, perché la novità di ieri è proprio il piano B, il terzino argentino alle dipendenze di Diego Simeone. [...]
Insomma, il Feyenoord ha respinto l'offerta giallorossa di 29,5 milioni totali per Read, offerta comprensiva però di 4,5 milioni di bonus. Gli olandesi per cedere il loro laterale destro chiedono invece 30 milioni di euro, ma garantiti, senza alcun bonus. Quelli chiedono e quelli vogliono. Insomma, tra l'offerta giallorossa e la richiesta c'è ancora distanza, ballano quei 5 milioni che finora non hanno permesso di arrivare alla fumata bianca. D'Amico al momento non intende andare oltre, alzando eventualmente l'offerta. E allora ieri la Roma ha deciso di tornare forte proprio su Molina, che aveva sondato in precedenza. Presentando per l'argentino un'offerta ufficiale all'Atletico Madrid di prestito con obbligo di riscatto a 17 milioni di euro (bonus inclusi). Solo che anche questa offerta non è al momento sufficiente, con i colchoneros che hanno fatto sapere che per cedere il giocatore servono invece 20 milioni. E che anche la formula deve essere rivista, con l'eventuale cessione immediata e non posticipata a giugno del prossimo anno. [...]
E anche lo stesso Molina (che a novembre scorso è stato in vacanza per qualche giorno con la famiglia proprio nella Capitale) ha chiesto uno stipendio che la Roma non ha ancora soddisfatto, con il giocatore che in Spagna guadagna circa 2,5 milioni di euro) e in giallorosso ne vorrebbe se non uno in più, quasi. Tra l'altro Molina aveva il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno, ma con una clausola unilaterale a suo favore che è stata esercitata e che ha portato la scadenza al 2028. [...]
Portare in giallorosso Molina vuol dire infatti risparmiare 10-12 milioni di cartellino rispetto all'olandese, ma probabilmente anche qualcosa a livello di ingaggio (Read, infatti, aveva un'offerta da 4 milioni di euro del Nottingham Forest e la Roma avrebbe dovuto avvicinarsi a quella cifra per andare a chiudere). E allora i soldi che a Trigoria risparmieranno eventualmente da questa operazione verranno poi dirottati sull'altro esterno, quello offensivo. E in particolare su Antonio Nusa, il trequartista norvegese che faceva parte del pacchetto dei tre desiderati da Gasperini (gli altri due erano Summerville e Greenwood, entrambi sfumati per motivi diversi). Solo che per Nusa il Lipsia continua a chiudere una cifra molto alta, 60 milioni di euro. [...]
(Gasport)

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