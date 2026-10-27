Wiafe tra Juve, Roma e... Il Mancio

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Sabato 31 ottobre, alle ore 18, la Roma scenderà in campo al Bluenergy Stadium di Udine per la sfida di campionato contro l'Udinese. I biglietti per il settore ospiti sono stati polverizzati in pochi...
Giornata speciale per Stephan El Shaarawy. L'ex esterno giallorosso festeggia oggi il suo 34esimo compleanno. Non tardano gli auguri social della Roma per il "Faraone": "Buon compleanno, Elsha!", il m...
In vista della sfida contro il Napoli, il tecnico del Monza Ivan Juric — con un passato sulla panchina della Roma tra settembre e novembre 2024, per un totale di 12 panchine ufficiali prima dell'esone...
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