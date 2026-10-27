Wiafe tra Juve, Roma e... Il Mancio

C'erano tanti spettatori interessati alla prestazione del gioiello genoano Samuel Wiafe domenica pomeriggio. In tribuna si sono palesati Leonardo Bonucci e gli scout di alcune big della Serie A.

In particolare, ad aver messo gli occhi sul classe 2008, sono state Juventus e Roma, che stanno ragionando sulla possibilità di puntellare le rispettive mediane nei prossimi mesi (...)

Nel passato l'ex Modena era finito nel mirino dei bianconeri, ma in estate ha preferito accettare la corte del Genoa. I rossoblù l'hanno strappato al Modena per 2,5 milioni più bonus battendo la concorrenza delle big (...)

(Tuttosport)